Previsão do tempo

O sábado em Caçapava deve apresentar nevoeiro durante a madrugada, dispersando-se ao amanhecer. O dia iniciará com céu parcialmente nublado, passando a poucas nuvens no decorrer do período, sem indicativo de chuvas. A tarde as temperaturas estarão em ligeira elevação.

O domingo será com predomínio de céu parcialmente nublado em grande parte do dia, porém em direção ao final da tarde e início da noite a passagem de uma frente fria sobre o oceano e a atuação de uma área de baixa alongada em parte do Rio Grande do Sul devem favorecer o desenvolvimento de instabilidades, podendo ocasionar chuva isolada com baixo volume acumulado de precipitação.

Sexta-feira, 29 de março de 2024

Céu: nublado com chuva e trovoadas com períodos de parcialmente nublado;

Ventos: leste/noroeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 19ºC Máx.: 30ºC.

Sábado, 30 de março de 2024

Céu: parcialmente nublado com períodos de poucas nuvens. Condições para a ocorrência de nevoeiro;

Ventos: noroeste/oeste, fracos;

Temperatura: Mín.: 18ºC Máx.: 31ºC.