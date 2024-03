Previsão do tempo

Um centro de alta pressão se desloca para o oceano, mas o tempo permanece estável, com predomínio de sol na metade sul e capital. Nas demais regiões o tempo se tornará mais instável, a partir do avanço de uma massa de ar quente e úmida continental em direção ao Rio Grande do Sul, condição que favorece o aumento da nebulosidade, eventos de chuvas rápidas e permite maior elevação das temperaturas no decorrer do período. A instabilidade se intensifica sobre o Estado, favorecendo a formação de áreas de instabilidades com pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões.