Previsão do tempo

Na quinta-feira, o vórtice ciclônico em médios níveis da troposfera sobre o PR e SC se desloca para a região nordeste do RS, e, junto com o aquecimento diurno, acaba por instabilizar a massa de ar sobre a metade norte do estado, favorecendo a formação de áreas de instabilidade sobre a região, mas sem acumulado significativo de precipitação.

Sobre a costa central e sul do estado, o transporte de umidade em baixos níveis, pela agora Depressão Subtropical Akará, situada sobre o Atlântico, provoca condição de períodos de maior nebulosidade, sujeitos a chuva fraca de forma isolada.

Nas regiões da Serra do Sudeste, Vale Central e Campos de Cima da Serra, é esperada a formação de bancos de nevoeiro, o que proporciona maior nebulosidade no início do período.