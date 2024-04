Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, com o estabelecimento do centro de alta pressão, associado a massa de ar frio e seco sobre o leste de SC, começa a adentrar sobre o RS, a partir do noroeste, uma massa de ar mais quente e seca.

Desta forma, a condição do tempo segue estável sobre todo o estado, com predomínio de céu claro, mas com as temperaturas máximas em ligeira elevação e sem rajadas de vento nos próximos dias. Devido ao ar seco, ocorre uma maior perda radiativa à noite, por isso é esperado que os dias iniciem com temperaturas relativamente baixas, mas com aquecimento significativo à tarde.