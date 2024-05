Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, o escoamento de norte em níveis mais baixos se concentrará, principalmente, entre as porções norte e nordeste do RS, tendo uma configuração de frente estacionária, favorecendo a manutenção de áreas de instabilidade sobre essas regiões e na divisa com o estado de SC. A Zona Sul, Campanha e Oeste se manterão sob influência da massa de ar frio e seco e condição de estabilidade, com céu parcialmente nublado, alternando intervalos de poucas nuvens no decorrer do dia. A massa de ar frio e seca diminuirá sua intensidade, fator que propiciará ligeira elevação nas temperaturas. Nas demais áreas do estado, haverá concentração de maior nebulosidade e chuvas moderadas, podendo ser de maior intensidade entre norte e nordeste do RS.

No decorrer do final de semana, a atuação de uma área de alta pressão em grande parte do estado estabelece condições de estabilidade em grande parte do estado, assim, para a cidade de Caçapava do Sul haverá uma condição de céu parcialmente nublado, com intervalos de sol entre poucas nuvens. No sábado e no domingo a condição indica maior presença de nebulosidade, ainda que sem indicativo de chuvas.