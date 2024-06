Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a entrada de uma massa de ar frio no centro da Argentina desloca o centro de baixa pressão para o norte da Argentina. Essa configuração juntamente a atuação do centro de alta pressão sobre o Oceano Atlântico provoca o escoamento de calor e umidade inicialmente para o Uruguai e avançando para o extremo sul do RS a partir da tarde onde gera áreas de instabilidade sobre a região, acarretando em condição de chuva com trovoadas no extremo sul e de forma mais isolada na Campanha e entorno da Lagoa dos Patos. As regiões mais próximas de Santa Catarina ficam no setor mais seco da massa de ar quente, apresentando condição de céu claro a poucas nuvens. Demais regiões, com variação de nebulosidade. As temperaturas ficam semelhantes às do dia anterior, com exceção do extremo sul, onde as máximas serão mais baixas.