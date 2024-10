Previsão do tempo

Nesta sexta-feira (18), uma área de baixa pressão no Paraguai gera aumento de nebulosidade nas regiões da metade norte com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais áreas, o tempo se mantém estável, com pouca variação de nebulosidade. No sábado (19), uma massa de ar seco associado a um sistema de alta pressão na costa da Argentina, mantém o tempo estável com pouca variação de nebulosidade.