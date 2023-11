Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a atuação de um centro de baixa profundo sobre o Atlântico, próximo à costa do Rio Grande do Sul, manterá o tempo instável, com acentuada cobertura de nuvens, chuvas e ventos mais intensos, principalmente, na Zona Sul e em todo o Litoral do Estado. Nas demais áreas, o dia será de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, alternando períodos de céu parcialmente nublado.

No decorrer do sábado, o centro de baixa aprofundado se afasta do continente, possibilitando uma condição de redução de nebulosidade ao longo do dia, sem indicativo de chuvas.