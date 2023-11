Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a formação de novas áreas de instabilidade sobre o Nordeste da Argentina deve afetar todo o RS, começando pelas regiões Oeste, Centro e Sul e ocasionando pancadas de chuva e trovoadas.

No sábado, um centro de baixa pressão (ciclone extratropical) que se forma sobre o Uruguai e se desloca para o oceano deve intensificar a instabilidade, principalmente do Centro até o Sul do Estado, com possibilidade de temporais isolados nestas regiões.