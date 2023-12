Previsão do tempo

Neste sábado, a entrada de umidade, associada à atuação de um sistema de alta pressão no oceano e a uma área de baixa pressão, mantém a instabilidade sobre o Estado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas em todas as regiões.

No Domingo, as instabilidades se concentram na metade Norte, devido a áreas de instabilidade associadas a um centro de baixa pressão. Nas demais regiões, possibilidades de pancadas de chuva rápidas, com trovoadas.