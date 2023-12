Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, com a chegada de uma frente fria ao Estado, são esperadas grandes quantidades de nebulosidade e a formação de áreas de instabilidade, acompanhadas de pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões ao longo do dia. Após a passagem da frente, com a entrada de uma massa de ar relativamente mais fria, as temperaturas estarão em declínio no período da noite.

Durante o sábado e o domingo, uma área de alta pressão, associada a uma massa de ar relativamente frio e seco estará atuando sobre o Estado, trazendo condições estáveis, com céu claro e pouca nebulosidade. A tendência para a noite de Ano Novo na região é de variação de nebulosidade, pouca chance de chuva e temperaturas abaixo da média para esta época do ano.