Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, segue a atuação do centro de alta pressão no Oceano Atlântico, transportando umidade para os setores do Estado mais próximos à costa, o que provoca nebulosidade e pancadas de chuva pontuais sobre essa área. As demais regiões terão variação de nebulosidade.

Sexta-feira, 05 de janeiro de 2024

Céu: nublado, com pancadas isoladas de chuva e períodos de parcialmente nublado.