Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a circulação anti-horária, que inibia a formação de nuvens significativas e atuava em baixos e médios níveis da atmosfera sobre a metade Sul do Estado, começa a se deslocar para o oceano. Isto favorece um ligeiro aumento da nebulosidade na região, e também permite o avanço da massa de ar quente continental em direção ao RS. Esta massa passa a ficar mais úmida, sendo esperadas apenas pancadas isoladas de chuva com trovoadas esparsas na metade Sul, em decorrência do aquecimento diurno.

No sábado, o processo de formação de um sistema de baixa pressão sobre a costa da Argentina aumenta a umidade da massa de ar quente continental e organiza áreas de instabilidade sobre o Oeste gaúcho e partes da Campanha e da Zona Sul do Estado, sendo esperadas pancadas de chuva com trovoadas, iniciando pelo Oeste no início do período.