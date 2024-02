Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a atuação de um vórtice ciclônico em médios níveis da troposfera favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade sobre o RS, deixando o dia com céu nublado e ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, alternando intervalos com céu parcialmente nublado. Devido à acentuada nebulosidade e chuvas, as temperaturas terão baixa amplitude térmica, com mínima superior a de quinta-feira, porém a máxima estará ligeiramente inferior.

No sábado, o vórtice ciclônico passa a se afastar do Estado, devendo haver nebulosidade variável, com presença de sol entre algumas nuvens a partir da tarde, sendo esperado baixo volume pluviométrico.