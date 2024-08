Previsão do tempo

No sábado, se manterá a condição de atuação de uma área alongada de baixa pressão (cavado) e manutenção do escoamento de umidade em todo o Estado. Assim, teremos a presença de acentuada nebulosidade em grande parte do período, sujeito a evento de chuva fraca e isolada, bem como ocorrência de rajadas de ventos, alterando alguns intervalos de céu parcialmente nublado ao longo do dia.

No domingo, as condições meteorológicas se manterão atuantes e há previsão de nevoeiro na madrugada. Novamente o dia se manterá com céu nublado, rápidas pancadas isoladas de chuva, alternando curtos intervalos de céu parcialmente nublado.

Sexta-feira, 16 de agosto de 2024

Céu: parcialmente nublado com períodos de nublado – condições para a ocorrência de nevoeiro.