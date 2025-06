Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco mantém o tempo estável em todo o estado, mas a chegada de uma frente fria poderá causar pancadas isoladas de chuva no final do período, no Oeste. No sábado, a frente fria avança pelo estado, com pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões. E no domingo, ela se desloca para o oceano, e o tempo volta a ficar estável no decorrer do dia, em todas as regiões, com ligeiro declínio da temperatura no final do dia.