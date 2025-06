Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a atuação de um sistema de alta pressão, associado a uma massa de ar frio e seco, favorecerá um dia estável, com predomínio de sol e pouca nebulosidade. Essa massa de ar também contribuirá para a diminuição das temperaturas e a ocorrência de geadas entre a madrugada e o amanhecer.

À medida que esse sistema de alta pressão começa a se deslocar para o oceano, no sábado, haverá o ingresso de umidade na região, favorecendo um dia com maior cobertura de nuvens. A partir da tarde, a formação de um sistema de baixa pressão sobre o Estado deve provocar áreas de instabilidade, resultando em pancadas de chuva e trovoadas ocasionais.

No domingo, esse sistema de baixa pressão ainda influenciará o tempo durante boa parte do dia, mantendo o céu com bastante nebulosidade e possibilidade de chuva fraca, além de rajadas ocasionais de vento. A tendência para o final do domingo é de melhora nas condições do tempo.