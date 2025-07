Previsão do tempo

Na sexta-feira, o afastamento para o oceano do centro de alta pressão que atua sobre o Rio Grande do Sul, associado a uma massa de ar fria e seca, favorece o avanço de uma massa de ar quente continental, que encontra uma massa seca sobre o estado. Desta forma, as temperaturas mínimas e máximas sobem em relação à hoje. A condição do tempo esperada para Caçapava do Sul é de alguma nebulosidade restrita aos altos níveis da troposfera e possibilidade de formação de nevoeiro ao amanhecer, entre sexta e domingo, devido ao resfriamento noturno aliado à baixa intensidade dos ventos na madrugada.