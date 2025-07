Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, persiste a condição favorável à formação de nevoeiro entre a madrugada e a manhã, em áreas do Centro, da Campanha, do Leste, da região metropolitana de Porto Alegre e da Serra do Nordeste, devido à umidade elevada em baixos níveis da troposfera. No Sul e no Litoral, espera-se nevoeiro e uma persistência maior da nebulosidade ao longo do dia. No restante do estado, a previsão é de aumento de temperatura do ar, em relação ao dia anterior, com a diminuição da pressão atmosférica sobre a região.