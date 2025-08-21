Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, instabilidades associadas a uma área de baixa pressão provocarão pancadas de chuva, a partir da madrugada, com trovoadas e rajadas de vento em todo o estado, além de possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas da maioria das regiões. Essa condição se manterá durante o dia, principalmente na metade sul. A partir do final da tarde, a chegada de uma frente fria mantém a instabilidade severa, nas regiões Oeste, Campanha e Sul.