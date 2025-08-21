Previsão do tempo

Granizo pode atingir Caçapava nesta sexta. Saiba mais

Nesta sexta-feira, instabilidades associadas a uma área de baixa pressão provocarão pancadas de chuva, a partir da madrugada, com trovoadas e rajadas de vento em todo o estado, além de possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas da maioria das regiões. Essa condição se manterá durante o dia, principalmente na metade sul. A partir do final da tarde, a chegada de uma frente fria mantém a instabilidade severa, nas regiões Oeste, Campanha e Sul.

Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas e períodos de parcialmente nublado – Granizo.

Ventos: leste/norte, fracos a moderados, com rajadas fortes ocasionais.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 27ºC

Sábado, 23 de agosto de 2025

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, passando a parcialmente nublado. Temperatura mínima à noite.

Ventos: noroeste/sul, moderados a fracos, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 7ºC Máx.: 18ºC

Domingo, 24 de agosto de 2025

Céu: claro, com períodos de poucas nuvens.

Ventos: sudeste, fracos.

Temperatura: Mín.: 5ºC Máx.: 13ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo