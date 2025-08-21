Previsão do tempo

Granizo pode atingir Caçapava nesta sexta. Saiba mais
Nesta sexta-feira, instabilidades associadas a uma área de baixa pressão provocarão pancadas de chuva, a partir da madrugada, com trovoadas e rajadas de vento em todo o estado, além de possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas da maioria das regiões. Essa condição se manterá durante o dia, principalmente na metade sul. A partir do final da tarde, a chegada de uma frente fria mantém a instabilidade severa, nas regiões Oeste, Campanha e Sul.
Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas e períodos de parcialmente nublado – Granizo.
Ventos: leste/norte, fracos a moderados, com rajadas fortes ocasionais.
Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 27ºC
Sábado, 23 de agosto de 2025
Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, passando a parcialmente nublado. Temperatura mínima à noite.
Ventos: noroeste/sul, moderados a fracos, com rajadas ocasionais.
Temperatura: Mín.: 7ºC Máx.: 18ºC
Domingo, 24 de agosto de 2025
Céu: claro, com períodos de poucas nuvens.
Ventos: sudeste, fracos.
Temperatura: Mín.: 5ºC Máx.: 13ºC
Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo