Previsão do tempo

Fim de semana começa com máximas mais altas, mas a chuva de domingo deve provocar queda de temperatura
Nesta sexta-feira, a atuação de uma massa de ar seco sobre o estado contribui para um dia com predomínio de sol, pouca nebulosidade e tempo estável. Com o afastamento da massa de ar frio que chegou no início da semana, as temperaturas voltam a subir.
No sábado, o tempo ainda será marcado por pouca nebulosidade, na maior parte do dia. No entanto, durante a tarde, com a elevação das temperaturas e a chegada de uma massa de ar mais úmida, haverá aumento de nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva.
No domingo, a aproximação de uma frente fria pela fronteira com o Uruguai deve provocar pancadas de chuva com trovoadas já durante a madrugada. Ao longo do dia, há tendência de melhora nas condições do tempo e, com a chegada de uma nova massa de ar frio, as temperaturas devem voltar a cair no final do domingo.
Sexta-feira, 10 de outubro de 2025
Céu: claro.
Ventos: nordeste, fracos a moderados.
Temperatura: Mín.: 10°C Máx.: 24°C
Sábado, 11 de outubro de 2025
Céu: poucas nuvens, com períodos de parcialmente nublado. Sujeito a pancadas isoladas de chuva e trovoadas a partir da tarde.
Ventos: nordeste, fracos a moderados.
Temperatura: Mín.: 12°C Máx.: 24°C
Domingo, 12 de outubro de 2025
Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, passando a parcialmente nublado à noite. Temperaturas mínimas deverão ocorrer no final do dia.
Ventos: nordeste/oeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.
Temperatura: Mín.: 13°C Máx.: 22°C
Previsão elaborada pelo meteorologista Henrique Repinaldo