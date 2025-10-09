Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a atuação de uma massa de ar seco sobre o estado contribui para um dia com predomínio de sol, pouca nebulosidade e tempo estável. Com o afastamento da massa de ar frio que chegou no início da semana, as temperaturas voltam a subir.

No sábado, o tempo ainda será marcado por pouca nebulosidade, na maior parte do dia. No entanto, durante a tarde, com a elevação das temperaturas e a chegada de uma massa de ar mais úmida, haverá aumento de nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

No domingo, a aproximação de uma frente fria pela fronteira com o Uruguai deve provocar pancadas de chuva com trovoadas já durante a madrugada. Ao longo do dia, há tendência de melhora nas condições do tempo e, com a chegada de uma nova massa de ar frio, as temperaturas devem voltar a cair no final do domingo.