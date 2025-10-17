Previsão do tempo

A sexta-feira será de tempo instável, com o aprofundamento de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o estado, que mantém a entrada de uma massa de ar quente e úmida. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento de áreas de instabilidade no decorrer do período. Assim, Caçapava deve ter acentuada nebulosidade, ocorrência de pancadas de chuva fraca e rajadas ocasionais de vento no período da noite.

O sábado começa com céu nublado, mas, ao longo da manhã, o sol começa a aparecer gradativamente entre nuvens, com o afastamento de uma frente fria. Ao longo do dia, são esperadas rajadas de vento de 40 Km/h a 60 Km/h. As temperaturas estarão em declínio, com observação das mínimas ao final da noite.