Previsão do tempo

Fim de semana começa com pancadas de chuva, mas o sol deve reaparecer ainda no sábado. Mínimas podem cair
A sexta-feira será de tempo instável, com o aprofundamento de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o estado, que mantém a entrada de uma massa de ar quente e úmida. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento de áreas de instabilidade no decorrer do período. Assim, Caçapava deve ter acentuada nebulosidade, ocorrência de pancadas de chuva fraca e rajadas ocasionais de vento no período da noite.
O sábado começa com céu nublado, mas, ao longo da manhã, o sol começa a aparecer gradativamente entre nuvens, com o afastamento de uma frente fria. Ao longo do dia, são esperadas rajadas de vento de 40 Km/h a 60 Km/h. As temperaturas estarão em declínio, com observação das mínimas ao final da noite.
No domingo, a condição de bom tempo passa a predominar, e o dia deve ser de sol entre poucas nuvens e de temperaturas amenas.
Sexta-feira, 17 de outubro de 2025
Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Sujeito a nevoeiro à noite.
Ventos: sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais à noite.
Temperatura: Mín.: 17°C Máx.: 22°C
Sábado, 18 de outubro de 2025
Céu: nublado, passando a poucas nuvens. Temperatura mínima à noite.
Ventos: sudeste, moderados, com rajadas eventualmente de forte intensidade.
Temperatura: Mín.: 9°C Máx.: 20°C
Domingo, 19 de outubro de 2025
Céu: poucas nuvens, com períodos de parcialmente nublado.
Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.
Temperatura: Mín.: 8°C Máx.: 19°C
Previsão elaborada pelo meteorologista Lucas Lessa Mendes