Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a atuação de um sistema de baixa pressão sobre a Argentina e a de um sistema de alta pressão no oceano favorecem os ventos do setor norte, que transportam uma massa de ar mais quente para o estado. Com isso, haverá uma leve elevação das temperaturas, mas ainda com baixos índices de umidade, o que mantém o predomínio de sol, com períodos de variação de nebulosidade.

Já para o sábado, com a chegada de uma frente fria ao estado, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia, além da queda das temperaturas ao final do período e de rajadas de vento moderadas a fortes.