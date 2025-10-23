Previsão do tempo

Elevação das temperaturas na sexta precede a chuva de sábado
Nesta sexta-feira, a atuação de um sistema de baixa pressão sobre a Argentina e a de um sistema de alta pressão no oceano favorecem os ventos do setor norte, que transportam uma massa de ar mais quente para o estado. Com isso, haverá uma leve elevação das temperaturas, mas ainda com baixos índices de umidade, o que mantém o predomínio de sol, com períodos de variação de nebulosidade.
Já para o sábado, com a chegada de uma frente fria ao estado, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia, além da queda das temperaturas ao final do período e de rajadas de vento moderadas a fortes.
Com o avanço de uma nova massa de ar fria e seca, o domingo deve começar com bastante nebulosidade, mas há tendência de abertura do tempo e presença de sol ao longo do dia.
Sexta-feira, 24 de outubro de 2025
Céu: poucas nuvens, com períodos de parcialmente nublado.
Ventos: nordeste/norte, fracos a moderados, com rajadas.
Temperaturas: Mín.: 13°C Máx.: 27°C
Sábado, 25 de outubro de 2025
Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima à noite.
Ventos: nordeste/sudoeste, fracos a moderados, com rajadas fortes ocasionais.
Temperaturas: Mín.: 14°C Máx.: 22°C
Domingo, 26 de outubro de 2025
Céu: nublado, passando a parcialmente nublado.
Ventos: sul/sudeste, fracos a moderados, com rajadas.
Temperaturas: Mín.: 11°C Máx.: 20°C
Previsão elaborada pelo meteorologista Henrique Repinaldo