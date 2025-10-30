Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a atuação de um sistema de alta pressão na costa do Uruguai e do Rio Grande do Sul, e o fluxo de umidade em baixos níveis favorecem a ocorrência de pancadas de chuva nas regiões da Serra, do Litoral Norte e Metropolitana de Porto Alegre.

No Sábado, uma área de baixa pressão e o transporte de umidade do oceano favorecem pancadas fracas e isoladas de chuva, em partes da faixa Leste, e a possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas no norte, no final do dia.