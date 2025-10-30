Previsão do tempo

Fim de semana deve ter temperaturas amenas e pancadas de chuva
Nesta sexta-feira, a atuação de um sistema de alta pressão na costa do Uruguai e do Rio Grande do Sul, e o fluxo de umidade em baixos níveis favorecem a ocorrência de pancadas de chuva nas regiões da Serra, do Litoral Norte e Metropolitana de Porto Alegre.
No Sábado, uma área de baixa pressão e o transporte de umidade do oceano favorecem pancadas fracas e isoladas de chuva, em partes da faixa Leste, e a possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas no norte, no final do dia.
A tendência para domingo é de pancadas de chuva com trovoadas nas regiões do Noroeste, Norte, Campanha, Serra, Planalto Sul e Centro. Nas demais regiões, deve haver variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas fracas de chuva.
Sexta-feira, 31 de outubro de 2025
Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado e pancadas isoladas de chuva.
Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados.
Temperatura: Mín.: 10°C Máx.: 19°C
Sábado, 1º de novembro de 2025
Céu: parcialmente nublado, com períodos de poucas nuvens. Condições para a ocorrência de nevoeiro.
Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados.
Temperatura: Mín.: 11°C Máx.: 23°C
Domingo, 02 de novembro de 2025
Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas.
Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados.
Temperatura: Mín.: 13°C Máx.: 23°C
Previsão elaborada pela meteorologista Eliane Grala Pereira Alves