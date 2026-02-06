Previsão do tempo

Chegada da chuva causa queda das temperaturas máximas
A sexta-feira terá mudanças nas condições do tempo sobre o Rio Grande do Sul. O avanço de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento entre parte da tarde e a noite, na região central do estado. Assim, o dia começa com bom tempo, com sol entre poucas nuvens, mas a nebulosidade passa a aumentar a partir da tarde, com a propagação das áreas de instabilidade. Os modelos apontam acumulados de chuva não superiores a 5mm.
O sábado iniciará com acentuada cobertura de nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, pois a frente fria continuará avançando sobre o Rio Grande do Sul, deixando o tempo instável entre a madrugada e a manhã. A partir da tarde, o tempo volta a firmar, sem indicativo de chuva, e o sol deve aparecer entre nuvens. Com base nas condições previstas, é possível afirmar que teremos um arrefecimento em relação ao dias de forte calor. Portanto, a temperatura máxima registrada terá significativo declínio em relação à de sexta-feira.
Para domingo, a previsão é de tempo estável, favorecido pela atuação de uma área de alta pressão atmosférica, tendo, assim, um panorama de sol entre poucas nuvens ao longo do período.
Sexta-feira, 06 de fevereiro de 2026
Céu: claro, passando a parcialmente nublado, com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.
Ventos: nordeste/sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais a partir da tarde.
Temperatura: Mín.: 20°C Máx.: 34°C
Sábado, 07 de fevereiro de 2026
Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, passando a parcialmente nublado.
Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.
Temperatura: Mín.: 18°C Máx.: 28°C
Domingo, 08 de fevereiro de 2026
Céu: claro, com períodos de poucas nuvens.
Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados.
Temperatura: Mín.: 15°C Máx.: 28°C
Previsão elaborada pelo meteorologista Lucas Lessa Mendes