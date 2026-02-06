Previsão do tempo

A sexta-feira terá mudanças nas condições do tempo sobre o Rio Grande do Sul. O avanço de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento entre parte da tarde e a noite, na região central do estado. Assim, o dia começa com bom tempo, com sol entre poucas nuvens, mas a nebulosidade passa a aumentar a partir da tarde, com a propagação das áreas de instabilidade. Os modelos apontam acumulados de chuva não superiores a 5mm.

O sábado iniciará com acentuada cobertura de nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, pois a frente fria continuará avançando sobre o Rio Grande do Sul, deixando o tempo instável entre a madrugada e a manhã. A partir da tarde, o tempo volta a firmar, sem indicativo de chuva, e o sol deve aparecer entre nuvens. Com base nas condições previstas, é possível afirmar que teremos um arrefecimento em relação ao dias de forte calor. Portanto, a temperatura máxima registrada terá significativo declínio em relação à de sexta-feira.