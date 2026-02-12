Previsão do tempo

Fim de semana deve ter chuva e temperaturas amenas
Nesta sexta-feira, a frente fria que ingressou no estado na quinta se desloca ao longo da costa gaúcha, mantendo muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em grande parte do Rio Grande do Sul. Com a entrada de uma massa de ar mais fria, as temperaturas diminuem de maneira geral.
No sábado, a circulação de ventos em baixos níveis da atmosfera favorece maior nebulosidade e chuva fraca no Centro e no Sul do estado.
Sábado, 14 de fevereiro de 2026
Céu: nublado, com chuva fraca. Condições para a ocorrência de nevoeiro.
Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados.
Temperatura: Mín.: 19°C Máx.: 23°C
Domingo, 15 de fevereiro de 2026
Céu: nublado, com períodos de parcialmente nublado e de pancadas de chuva fraca em áreas isoladas.
Ventos: leste/sudeste, fracos a moderados.
Temperatura: Mín.: 20°C Máx.: 28°C
Previsão elaborada pela meteorologista Carina Klug Padilha Reinke