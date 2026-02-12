Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a frente fria que ingressou no estado na quinta se desloca ao longo da costa gaúcha, mantendo muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em grande parte do Rio Grande do Sul. Com a entrada de uma massa de ar mais fria, as temperaturas diminuem de maneira geral.

No sábado, a circulação de ventos em baixos níveis da atmosfera favorece maior nebulosidade e chuva fraca no Centro e no Sul do estado.