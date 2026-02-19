Previsão do tempo

Fim de semana começa com chuva, mas o sol deve predominar no período
Nesta sexta-feira, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o estado favorece a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas, com possibilidade de rajadas de vento na metade oeste.
No sábado e no domingo, a entrada de umidade através da circulação de um sistema de alta pressão no oceano ainda pode causar pancadas isoladas de chuva na Serra, no Norte, no Sul e no Oeste.
Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026
Céu: nublado, com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado.
Ventos: sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.
Temperatura: Mín.: 20°C Máx.: 28°C
Sábado, 21 de fevereiro de 2026
Céu: parcialmente nublado, com períodos de poucas nuvens.
Ventos: sudeste/leste, fortes a moderados, com rajadas ocasionais.
Temperatura: Mín.: 19°C Máx.: 27°C
Domingo, 22 de fevereiro de 2026
Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado.
Ventos: leste/nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.
Temperatura: Mín.: 20°C Máx.: 27°C
Previsão elaborada pela meteorologista Eliane Grala Pereira Alves