Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o estado favorece a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas, com possibilidade de rajadas de vento na metade oeste.

No sábado e no domingo, a entrada de umidade através da circulação de um sistema de alta pressão no oceano ainda pode causar pancadas isoladas de chuva na Serra, no Norte, no Sul e no Oeste.

Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026

Céu: nublado, com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado.

Ventos: sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 20°C Máx.: 28°C