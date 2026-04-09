Previsão do tempo

Temperaturas devem ficar mais baixas no fim de semana
Nesta sexta-feira, a atuação de um sistema de alta pressão, associado a uma massa de ar seca e fria, deve favorecer um início de dia com nevoeiro e condições estáveis, intercalando períodos de céu parcialmente nublado a com poucas nuvens, além de temperaturas em declínio.
O sábado também deve iniciar com nevoeiro e condições estáveis. No entanto, à medida que o sistema de alta pressão se afasta pelo oceano e uma nova área de baixa pressão se aproxima do estado, é esperado um aumento de nebulosidade, a partir da tarde, com possibilidade de pancadas de chuva, especialmente à noite.
No domingo, esse sistema de baixa pressão, ao se deslocar pelo Uruguai, deve favorecer o avanço de uma frente fria pelo estado, provocando um dia com bastante nebulosidade, acompanhada de pancadas de chuva e trovoadas, mas com tendência de melhora no final do dia.
Sexta-feira, 10 de abril de 2026
Céu: parcialmente nublado, com períodos de poucas nuvens. Condições para a ocorrência de nevoeiro.
Ventos: sul/sudeste, fracos.
Temperatura: Mín.: 9°C Máx.: 21°C
Sábado, 11 de abril de 2026
Céu: poucas nuvens, passando a parcialmente nublado. Sujeito a pancadas de chuva à noite. Condições para a ocorrência de nevoeiro.
Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados.
Temperatura: Mín.: 10°C Máx.: 23°C
Domingo, 12 de abril de 2026
Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.
Ventos: nordeste/norte, fracos a moderados.
Temperatura: Mín.: 16°C Máx.: 20°C
Previsão elaborada pelo meteorologista Henrique Repinaldo