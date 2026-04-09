Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a atuação de um sistema de alta pressão, associado a uma massa de ar seca e fria, deve favorecer um início de dia com nevoeiro e condições estáveis, intercalando períodos de céu parcialmente nublado a com poucas nuvens, além de temperaturas em declínio.

O sábado também deve iniciar com nevoeiro e condições estáveis. No entanto, à medida que o sistema de alta pressão se afasta pelo oceano e uma nova área de baixa pressão se aproxima do estado, é esperado um aumento de nebulosidade, a partir da tarde, com possibilidade de pancadas de chuva, especialmente à noite.