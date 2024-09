Previsões inquietantes

Já desperta, fiquei imaginando o terror dos habitantes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste de nosso país, fugindo dos incêndios que se espalham pelos vários biomas do país e queimam suas casas, plantações, criações e também vidas humanas que tentam apagá-los. Ligo a TV e constato que o fogo também se estende por mais países de todos os continentes. Será o fim do mundo? Deus prometeu a Noé que não haveria outro dilúvio. Mas não falou em incêndios.

O mapa do Brasil está-se apresentando em duas cores. A maior extensão é vermelha, e só a Região Sul, na maior parte o Rio Grande do Sul, é de um azul meio acinzentado devido à fumaça que chega até nós. As Casas de Saúde não dão conta do atendimento aos pacientes com doenças respiratórias.