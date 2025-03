Previsões nem sempre cumpridas

Depois que Cléo Kuhn deu aquelas incertas na previsão do tempo, prevendo chuvas ou estiagens que não se cumpriram, agora são as mocinhas das previsões, e às vezes profissionais da Meteorologia, que nos dão as condições e razões de nosso clima diário e o dos próximos dias. Isso porque os estudos e laboratórios do clima estão mais aperfeiçoados e com equipamentos de primeira linha, depois das grandes enchentes.

Mas não é desse clima de sol e chuva que pretendo tratar hoje. Trata-se do nosso humor, a maneira de encararmos a vida, descobrir-lhe o sentido e agir de acordo.