“O tempo se armou de fato, lá pros lados do Uruguay. Vai chover barbaridade, e sem poncho ninguém sai”. Meu ponto de partida é estes dois versos de uma música do Adair de Freitas, gaiteiro e compositor de Santana do Livramento. Segundo ele mesmo, foram inspirados num dito popular que seu pai repetia toda vez que o tempo se armava para chuva, na fronteira de Livramento/Rivera.
Pois eu me recordo de muitos outros ditos populares empíricos que se perpetuaram a lo largo do tempo e são muito respeitados pelo povo do interior, principalmente os mais antigos. A saber: cerração na serra, chuva na terra; geada no barro é chuva na certa; o sol entrando embarcado é sinal de seca; rabos de galo no céu é sinal de chuva; vento morno vindo do norte é chuvarada que vem; seriema cantando em cima de moirão de cerca também é prenúncio de chuva; e quando o joão-de-barro canta no aguaceiro, é porque vem tempo bom em seguida; sem falar dos bichos da chuva dando os seus sinais.
Nos dias de hoje, as previsões acerca do comportamento climático estão nos celulares, nos programas informativos das TVs e num grande número de especialistas e modelos de internet que fornecem esses dados de suma importância para a população em geral. Lembro de uma vez, quando servia em Roraima e, chegando de férias, minha mãe me disse que choveria naquela semana com certeza, pois escutara o infalível Cleo Kuhn, na Rádio Gaúcha, que eu não sabia quem era, mas ela considerava seu amigo de fé, tal a confiança que tinha nas suas previsões. Até hoje, ele faz a mesma coisa, com toda sua prolixidade, mas cheio de utilidade para os que trabalham na terra e dependem do tempo para produzir.
Com o advento das “mudanças climáticas”, que até já viraram tema de campanha política em países importantes, como os Estados Unidos, essas informações permitem que os governos antecipem medidas para mitigar os efeitos danosos desses desastres, conforme aconteceu em 2024, no Rio Grande. Aliás, o nosso midiático governador do Estado não conseguiu, até hoje, nem reconstruir o RS, nem apontar um rumo técnico para o futuro, e já anda se faceirando para ser Presidente ou Senador. Dizem que nem conseguiu gastar os recursos que o Governo Federal disponibilizou para tal fim, depois daquelas enchentes.
Sobre as tão faladas mudanças climáticas, que viraram tema ideológico mundial, eu fico sempre com uma pulga atrás da orelha: ou essas catástrofes todas sempre existiram e não eram noticiadas por falta de condições tecnológicas dos meios de comunicação, ou foi agora que o clima embrabeceu com os homens e resolveu se vingar das agressões sofridas quase que diariamente pelo planeta afora.
Sempre me recordo que, em 1992, na Eco-92, o presidente era o Collor, e eu morava no Rio de Janeiro. Daquele tempo para cá, muita coisa mudou, quando nos referimos ao trato com o meio ambiente. Houve alteração de legislações e mais educação das pessoas com respeito ao trato com o seu entorno. Existem muito mais preservação e respeito para com os animais, embora o bicho homem continue animalizado em muitos aspectos.
Vamos aguardar o final da COP 30, promovida pela ONU, se realizando em Belém do Pará e não apoiada por EUA e China, que são os dois maiores poluidores do mundo, contribuindo para aumentar o Efeito Estufa, que dizem estar aquecendo o nosso planeta, o que seria a origem desses destemperos climáticos que vêm ocorrendo ultimamente.