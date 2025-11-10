“O tempo se armou de fato, lá pros lados do Uruguay. Vai chover barbaridade, e sem poncho ninguém sai”. Meu ponto de partida é estes dois versos de uma música do Adair de Freitas, gaiteiro e compositor de Santana do Livramento. Segundo ele mesmo, foram inspirados num dito popular que seu pai repetia toda vez que o tempo se armava para chuva, na fronteira de Livramento/Rivera.

Pois eu me recordo de muitos outros ditos populares empíricos que se perpetuaram a lo largo do tempo e são muito respeitados pelo povo do interior, principalmente os mais antigos. A saber: cerração na serra, chuva na terra; geada no barro é chuva na certa; o sol entrando embarcado é sinal de seca; rabos de galo no céu é sinal de chuva; vento morno vindo do norte é chuvarada que vem; seriema cantando em cima de moirão de cerca também é prenúncio de chuva; e quando o joão-de-barro canta no aguaceiro, é porque vem tempo bom em seguida; sem falar dos bichos da chuva dando os seus sinais.

Nos dias de hoje, as previsões acerca do comportamento climático estão nos celulares, nos programas informativos das TVs e num grande número de especialistas e modelos de internet que fornecem esses dados de suma importância para a população em geral. Lembro de uma vez, quando servia em Roraima e, chegando de férias, minha mãe me disse que choveria naquela semana com certeza, pois escutara o infalível Cleo Kuhn, na Rádio Gaúcha, que eu não sabia quem era, mas ela considerava seu amigo de fé, tal a confiança que tinha nas suas previsões. Até hoje, ele faz a mesma coisa, com toda sua prolixidade, mas cheio de utilidade para os que trabalham na terra e dependem do tempo para produzir.