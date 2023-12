O professor aposentado Elson Borba está lançando o livro Caçapava e a Revolução de 1923. A obra discorre sobre a presença de caçapavanos em alguns dos conflitos que ocorreram na região.

Em entrevista à Gazeta, o professor explicou que a Revolução de 1923 foi uma disputa iniciada em 1891, entre os partidários do governo de Júlio de Castilhos (os Chimangos, que usavam lenço branco) e a oposição (os Maragatos, do lenço colorado). No livro, após uma breve contextualização geral sobre a guerra, é apresentado o desenrolar de quatro conflitos em que contaram com a presença de caçapavanos, em São Sepé, Piratini, Dom Pedrito e Pelotas. Além disso, a obra também aborda um acontecimento em Lavras do Sul.