Professor não pode ser “amiguinho” de aluno?

É com base na teoria de Krashen, que estudei durante a graduação, e na minha experiência da época de escola, dentre outras coisas, que construo minha postura de educadora hoje. E muito provavelmente ela se encaixe no que o Zauri considera modernismos inadmissíveis e que devem ser evitados. Acredito que a forma como ajo faça com que me considerem amiga de meus alunos. Vejam bem: como eu disse no início, a escola em que trabalho fica em um dos bairros mais pobres de Pelotas, e lá, os alunos são carentes em muitos aspectos, seja financeiro, afetivo, intelectual, dentre outros. Para dar aulas lá, precisei entender as particularidades de cada turma e, dentro destas, de cada aluno. Para os mais velhos, é importante seguir as regras das atividades; para os mais novos, conseguir concluí-las. Para todos eles, é importante serem ouvidos.

Só quem já pisou em uma sala de aula de escola pública sabe como é esta realidade. E como aluna que fui de escola particular, afirmo, para os que por ventura ainda não saibam: há um abismo entre elas, mas também semelhanças. Muitas vezes, o professor assume a função de educador, de pai, de amigo, de conselheiro, de mediador, tudo isso ao mesmo tempo. E não podemos nos eximir de cumprir esses papéis, pois são oportunidades que temos de ensinar algo às crianças, e não podemos perdê-las. Afinal, nosso trabalho não é apenas repassar conteúdos das disciplinas que ministramos, mas ENSINAR.

Para finalizar este texto, que já está demasiado longo, quero dizer que entendo que o Zauri relaciona a falta de respeito dos alunos para com os professores à forma moderna das aulas. Mas eu já a conecto a outra educação, a que vem de casa. Certamente, meu colega colunista, como muitos de vocês que me leem agora, foram ensinados por seus pais que, na escola, o professor é uma autoridade e deve ser respeitado. Certamente, seus pais respeitavam seus professores. Mas em um contexto onde, hoje, nem os pais respeitam os professores – como no exemplo citado por Zauri em sua crônica, do pai que agrediu o professor que pediu que sua filha não usasse o celular em sala de aula (lembrando: o uso de celular nas escolas está proibido por lei) –, como irão os filhos respeitar? E esse me parece ser um ciclo muito difícil de ser quebrado. Não sei em que momento ele começou, mas vejo que esses pais também não foram ensinados a respeitar, e esse comportamento vem sendo passado de geração em geração.