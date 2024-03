Projeto Caminhos do Sul da América homenageia agricultoras

No Dia das Mulheres, este projeto já homenageou educadoras, profissionais da Saúde e do Cuidado, artesãs, doceiras, e, este ano, é a vez de homenagear as agricultoras. Mulheres aguerridas do universo rural, que enfrentam intempéries, lidam com a terra e os animais domésticos, transformam insumos em produtos deliciosos e de substância. Com isso, garantem sustentabilidade e renda para suas famílias. Reconhecer o valor dessas mulheres é um dever de todos.

Elas são as agricultoras representantes desse universo encantador: Ana Leone Oliveira de Oliveira, Dilma Chaves Pereira, Fátima Rosane Barbosa, Geliane Vanuza Dorneles Marques, Jocelma Oliveira Fagundes, Josiane Dias da Silva, Jucelaine Moreira Okaszeski, Lisiane Consul, Maria de Lourdes Rosso Dias, Maria José Sitó da Silva, Maria Luisa Franco dos Santos, Nara Terezinha Alves dos Santos, Odilena Dias Osorio, Rosamara Dias da Silva, Silvia Silveira, Tania Pereira de Medeiros e Telma da Rosa Paim.