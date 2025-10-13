Projeto de memória negra de Caçapava é destaque em podcast estadual

O episódio aborda ações voltadas à valorização da memória e da identidade afro-brasileira, destacando uma iniciativa local, o “Mapeamento dos Pontos de Memória Negra no Geoparque Caçapava”, que é reconhecido como referência no estado, evidenciando a importância da preservação da história afro-brasileira e do fortalecimento do sentimento de pertencimento da comunidade local
O projeto “Mapeamento dos Pontos de Memória Negra no Geoparque Caçapava” será destaque no podcast do programa LabCultura.RS, coordenado pela Feevale em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac). O episódio, que ainda será lançado, aborda ações voltadas à valorização da memória e da identidade afro-brasileira.
A coordenadora Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Cátia Cilene Morais Dutra, participou da gravação com João Victor Rodrigues, apresentando os objetivos e impactos do projeto, reconhecido como referência no estado e que leva o nome do município. A iniciativa evidencia a importância de preservar a história afro-brasileira e fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade. Outros projetos culturais também foram mencionados, reforçando o papel das iniciativas locais na promoção da cultura e na preservação das memórias negras no Rio Grande do Sul.
A participação de Cátia ocorreu após encontros com representantes da Sedac e do Departamento de Políticas de Igualdade Racial, incluindo Sanny Figueiredo e Marco Antônio Poglia, além de Rafael Balle, diretor de Fomento da Sedac, fortalecendo o diálogo e o alinhamento de ações entre os órgãos estaduais e o Município.
O episódio do podcast promete ampliar a visibilidade do trabalho desenvolvido em Caçapava, destacando experiências que valorizam a memória e identidade afro-brasileira.
Texto: João Victor Rodrigues