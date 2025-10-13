Projeto de memória negra de Caçapava é destaque em podcast estadual

A coordenadora Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Cátia Cilene Morais Dutra, participou da gravação com João Victor Rodrigues, apresentando os objetivos e impactos do projeto, reconhecido como referência no estado e que leva o nome do município. A iniciativa evidencia a importância de preservar a história afro-brasileira e fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade. Outros projetos culturais também foram mencionados, reforçando o papel das iniciativas locais na promoção da cultura e na preservação das memórias negras no Rio Grande do Sul.

A participação de Cátia ocorreu após encontros com representantes da Sedac e do Departamento de Políticas de Igualdade Racial, incluindo Sanny Figueiredo e Marco Antônio Poglia, além de Rafael Balle, diretor de Fomento da Sedac, fortalecendo o diálogo e o alinhamento de ações entre os órgãos estaduais e o Município.