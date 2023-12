Projeto propõe criar o Fundo Municipal de Defesa Civil

O projeto também estabelece diversas fontes de recursos para o Fundo, como verbas aprovadas em lei municipal e presentes no Orçamento; auxílios e subvenções específicos de órgãos públicos; doações de entidades nacionais e internacionais; financiamentos de instituições financeiras; rendimentos de aplicações; doações de pessoas físicas e jurídicas; além de outras receitas direcionadas exclusivamente para as ações de defesa civil.

De acordo com o assessor especial do Gabinete do Prefeito, Giordano Borba, quem está auxiliando na criação do Fumdec, sendo instituído, o Fundo permitirá que o Município receba de R$ 400 mil a R$ 600 mil relativos à declaração de Estado de Emergência já homologada. Ele esteve na Câmara junto ao prefeito Giovani Amestoy (PDT), o vice-prefeito Luiz Gugliemin (PSDB) e o coordenador da Defesa Civil em Caçapava, Gilnei Marques, para a entrega do projeto.