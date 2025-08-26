Proposta sugere simplificar a abertura de empresas em Caçapava

Em sua justificativa, o parlamentar ressalta que a medida busca modernizar os processos municipais, tornando-os mais acessíveis e ágeis para quem deseja empreender. Entre as diretrizes sugeridas estão a tramitação simplificada para atividades de baixo risco, o maior uso de meios eletrônicos, a integração entre órgãos municipais e o incentivo a ações de orientação aos empreendedores.

– A iniciativa vai fortalecer o ambiente de negócios em Caçapava, criando condições mais favoráveis para gerar emprego e renda, além de estimular novos investimentos – afirmou Almeida Filho.

