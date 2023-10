Quarta edição dos Encontros Insólitos destaca a hipnose

Começa amanhã (12), o IV Encontros Insólitos, em Minas do Camaquã. No primeiro dia do evento, será realizado um workshop sobre hipnose, ministrado pelo professor Valdecir Schilo, pós-graduado em Hipnose Clínica e Terapêutica.

– A hipnose é uma ferramenta que possibilita o acesso às profundezas da nossa mente e que consigamos fazer verificações, por um sistema de acesso a memórias que, quando são experienciadas em sonhos ou declaradas por pessoas que dizem terem sido abduzidas, podemos acessar esses episódios e verificar se existem contaminações, como memórias falsas – explicou o professor.