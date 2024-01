Que falta eles fazem!

Virão dias mais felizes, com as mudanças programadas para a vida em sociedade. Cabe a nós uma quota importante de cooperação, entusiasmo, união de esforços e muita fé no futuro, no qual haja progresso, justiça e direitos iguais para todos os cidadãos do país.

Agora é que o Ano Novo começa a funcionar. Vamos à luta.