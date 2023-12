Quem é a caçapavana que já atuou ao lado de grandes chefs de cozinha?

De volta ao Brasil, em Porto Alegre, Zelda dedicou-se à produção de jantares em eventos fechados de alta gastronomia. Além disso, passou uma temporada no Rio de Janeiro, acompanhando o chef francês Claude Troisgros. Por fim, trabalhou com consultorias, tendo como principal cliente a Pousada do Engenho, em São Francisco de Paula (RS).

Após esse período, começou sua trajetória como chef de cozinha. Durante oito anos, desempenhou as funções de Chef de Cozinha Executiva e Gerente Geral dos restaurantes tailandeses Koh Pee Pee (reconhecido pela embaixada tailandesa) e Thai House, localizados em Porto Alegre. De acordo com ela, há 10 anos, as cozinhas tailandesa e das nossas raízes são sua paixão e a razão de seus maiores estudos.

– Aprendi que cozinhamos o que somos e podemos também sorrir com os olhos. A quantidade de amor que colocamos na comida é diretamente proporcional ao seu sabor final e a sua capacidade de marcar a vida das pessoas. O amor está no topo da minha pirâmide alimentar – comenta.