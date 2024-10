Quem será o gato entre os pombos de Meadowbank?

Já faz alguns meses que eu não publicava a coluna. Neste período, de tempos em tempos, a Dona Zoé me perguntava quando eu voltaria a escrever, pois sentia falta das dicas de leitura. Por alguns percalços, perdi todos os prazos que dei, então, como um pedido de desculpas, recomeço as publicações com um livro de sua autora favorita, Agatha Christie: Um gato entre os pombos.

É o primeiro dia de aulas do trimestre de verão na escola Meadowbank. Algumas professoras dão as boas-vindas às alunas e a seus pais, já que a diretora, srta. Bulstrode, como de costume nesta época, recebe apenas alguns privilegiados. Enquanto faz uma pausa em seu trabalho e observa a chegada das famílias, a secretária Ann percebe que há um novo funcionário na escola, o jovem jardineiro Adam. Mas ele não é o único novato na equipe, há também as novas professoras de Educação Física, srta. Springer, e de Francês, mademoiselle Blanche, além da própria Ann.