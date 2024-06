“Não há nada no mundo mais assustador do que a ignorância em ação”, afirmou o literato alemão Goethe.

Esta expressão é adequada quando nos referimos ao racismo ambiental, principalmente, a maneira irracional com que a população em geral lida com a sua problemática.

A desigualdade social que ainda impera nas periferias das grandes cidades e até nos aglomerados de interior é herança maldita de uma história de escravidão castradora e humilhante para com a gente vinda da África, até o final do século IX e de seus descendentes libertos somente no papel.

Devido ao passado colonial do nosso país, com as estruturas sociais baseadas na cor da pele, as construções das moradias foram realizadas sem nenhum tipo de reparação ou mesmo compensação quanto aos preconceitos. Aliás, cada família construiu a sua do jeito que deu. Por isso, é que a população negra, em sua maioria, vive em lugares precários, salientando o racismo ambiental existente.