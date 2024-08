Radiestesia e as forquilhas

O que estudei, estudo e troco ideias, fico restrito aos contatos aqui na minha terra, com observações nítidas e verdadeiras, observando de perto as atividades destas pessoas. Isto já faz quase cinquenta anos, e aliado aos estudos de percepções de caráter mediúnico, este estudo se amplia muito, pois repito: somos uma pilha eletromagnética e interagimos, querendo nós ou não, com todos os seres vivos do nosso habitat; incluindo os vegetais, e, até mesmo, o reino mineral, porque temos os seus elementos no nosso sangue e em todo nosso corpo.

Nós estamos mergulhados em toda uma natureza que nos cerca, e da qual tiramos nosso sustento energético. A Radiestesia, Feng Shui, e outras áreas que abordam tais assuntos, como psiquismo, energias, relações com o micro e macro Universo, etc, são fascinantes e aprofundam o nosso autoconhecimento. Quem está disposto a quebrar preconceitos, paradigmas e transportar algumas “montanhas” este estudo nos ajuda a sermos melhores e a entendermos mais As Leis Divinas. Vamos seguir, pelos Caminhos do Bem.