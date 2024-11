Rastro de Sangue III

A introdução do espetáculo impressiona a todos com os arriscados truques de Mefistófeles, que interage com o público para deixá-lo ansioso para as próximas apresentações. É durante uma dessas interações, quando todas as luzes se apagam, que algo inimaginável acontece: Olívia Prescott, a filha do magistrado-chefe, é assassinada com profundas facadas nas costas. Cravada em uma das facas, bem no centro da coluna da vítima, uma carta de baralho.

Muitos passageiros acham que isso é apenas mais uma ilusão do show, mas Audrey e Thomas sabem que não. Há um assassino a bordo e eles não podem perder tempo se quiserem pegá-lo. Afinal, em sete dias o navio aportará em Nova Iorque e, se o culpado não for pego antes disso, escapará impune.