Reaquecendo afetos

Foi uma festa bonita, para lembrar com emoção. Setenta anos da prima caçapavana que, bem jovem, deixou a cidade em busca de trabalho e melhores condições de vida. Conseguiu seu lugar no mundo do trabalho, mas o melhor de tudo foi que encontrou o par ideal para fundar a nova família. Agora, filhos criados e encaminhados na vida, ela e o marido cuidam dos netos, que são sua alegria de aposentados.