Receita Federal alerta contra golpes a pessoas, empresas e escritórios

O golpe dos DARFs por e-mail

Alguns contribuintes estão recebendo DARFs por e-mail, de endereços de escritórios de contabilidade. Os golpistas usam os nomes de empresas sérias do ramo, muitas vezes dos contadores conhecidos de cada região. Os próprios documentos, em si, têm uma semelhança incrível com aqueles emitidos pelos nossos sistemas. A pegadinha dessas falsificações está no código de barras, que direciona os valores às contas dos golpistas.

Tome cuidado e fique alerta. A Receita Federal NÃO manda DARFs por e-mail. E se você recebeu um, enviado pelo seu contador, verifique com ele a autenticidade antes de sair pagando. Se você tem ou acha que tem alguma pendência com o fisco, utilize o portal e-CAC, busque o atendimento em uma das nossas unidades ou fale com o seu profissional contábil de confiança.

DAS do Simples

Atenção: os golpistas estão enviando também guias do Simples Nacional, cujos débitos não aparecem de pronto no relatório de situação fiscal do e-CAC. Se você receber um desses por e-mail, vindo do endereço de um escritório contábil – e pode ser o escritório que atende à sua empresa – cheque com o contador antes de pagar.

Golpes em compras internacionais

Os crimes cibernéticos têm se multiplicado no Brasil. Uma das linhas dos criminosos é envolver o nome da Receita Federal, ludibriando pessoas de boa-fé. Um dos campos nos quais há grande variedade de golpes é o das Compras Internacionais nos sites de comércio eletrônico. Em vários deles o criminoso envia carta ou boleto falso de cobrança de impostos ou despesas postais, ou pede pagamento por meio de PIX, QRCode, cartão de crédito ou cartão de débito, alegando que seriam necessários para a liberação da encomenda.