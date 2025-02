Receita Federal alerta sobre sites que simulam o leilão de mercadorias apreendidas

O golpe

Sites simulando serem “da Receita” oferecem produtos e veículos por preços incrivelmente atrativos, em supostos leilões relâmpago da Receita Federal.

Leilões de verdade

Para participar dos leilões da Receita Federal, é preciso usar o Sistema de Leilão Eletrônico. Este sistema, por sua vez, só pode ser acessado por meio do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Qualquer outro tipo de site ou aplicativo está fora de questão. As informações oficiais sobre o leilão de mercadorias apreendidas estão publicadas no site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal).