Receita Federal antecipa a conclusão do pagamento das restituições do IRPF 2025

A Secretaria da Receita Federal do Brasil concluiu, de forma antecipada, o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física referentes às declarações do exercício 2025, que foram entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências. Embora o Ato Declaratório Executivo RFB Nº 1, de 12 de março de 2025, tenha estabelecido a liberação dos valores em cinco lotes, entre os meses de maio e setembro de 2025, a eficiência no processamento das declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem seus valores até o lote de agosto.

Até o momento, no ano de 2025 foi pago um montante de R$ 36.690.346.875 em restituições de IRPF, apuradas em um total de 22.679.085 declarações de ajuste anual.

Os contribuintes que não tiveram a restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet e clicar em “Meu Imposto de Renda” para uma consulta completa da situação, por meio do “Extrato do Processamento”. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações porventura equivocadas.

A antecipação no pagamento das restituições reforça o compromisso da Receita Federal com a modernização dos seus sistemas, a agilidade no atendimento ao contribuinte e a valorização da conformidade tributária e da justiça fiscal.