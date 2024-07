Receita Federal anuncia R$ 1,3 bilhão em créditos de ressarcimento para o Rio Grande do Sul

Os valores que estão sendo liberados correspondem a créditos relativos a pagamentos indevidos ou pagos a maior que o devido, a créditos previdenciários e a ressarcimentos de PIS e Cofins.

Foram trabalhados 54.440 processos, contemplando 13.691 contribuintes (sendo 3.177 pessoas físicas e 10.514 empresas) de todo o estado do Rio Grande do Sul. Os casos que não foram tratados na presente ação continuam no fluxo normal das auditorias de direito creditório e serão analisadas pelos auditores fiscais para validação dos dados informados e batimento com as fontes internas das Receita Federal do Brasil (RFB).

O montante de R$ 1.345.989.237,30 contempla empresas de todos os portes, sendo que o maior número é de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.