Receita Federal apresenta resultados institucionais de 2023

Darf único para tributos do eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb

Essa simplificação, uma “mão na roda” para muitas empresas, permite arrecadar em um só documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), todos os tributos confessados a partir do eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb.

Outras coisas

A lista de avanços do ano passado é enorme, incluindo montes de itens que atingem menos o grande público mas que também são importantes. Um deles foi a divulgação da jurisprudência vinculante em assuntos tributários no site da Receita Federal, que vem facilitando as vidas de contadores e tributaristas.

Tivemos também novidades relacionadas ao comércio exterior, assinaturas de novos acordos internacionais, etc.

No geral, 2023 foi um ano de conquistas importantes e lançou as bases que nos permitem ir ainda mais longe em 2024, visando sempre a eficiência do sistema tributário – que é o que sustenta os serviços básicos no país – e a facilidade de acesso aos cidadãos e às empresas.